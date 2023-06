Taunusstein: Exhibitionist zugange!

Bleidenstadt, Theodor-Heuss-Straße, 14.06.2023, 15.40 Uhr,

(pl)Ein unbekannter Mann hat sich am Mittwochnachmittag in einem Waldstück bei Taunusstein-Bleidenstadt einer 44-jährigen Frau in schamverletzender Art und Weise gezeigt. Der Mann soll gegen 15.40 Uhr auf dem Waldweg zwischen dem Skatepark und der Eisernen Hand vor der Frau an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Der Exhibitionist soll 25-35 Jahre alt, ca. 1,70-1,75 Meter groß sowie stämmig gewesen sein und schwarze kurze Haare sowie einen Vollbart gehabt haben. Getragen habe er ein bläulich/violettes Tanktop, eine schwarze kurze Hose, graue Turnschuhe und eine graue oder blaue Umhängetasche. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden