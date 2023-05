Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern in Bornheim-Roisdorf – 35-Jähriger durch Messerstich schwer verletzt!

In den Abendstunden des 10.05.2023 kam es im Bereich der Roisdorfer (L 118) / Alexander-Bell-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern.

Nach dem aktuellen Sachstand war ein 35-jähriger Autofahrer gegen 20:15 Uhr auf der Roisdorfer Straße in Richtung Roisdorf unterwegs, als ein dunkler Pkw neben ihm fuhr und die Insassen ihm gestikulierend signalisierten, anzuhalten. Der dunkle Wagen fuhr dann kurz vor der Einmündung zur Alexander-Bell-Straße so nah an den Wagen des Geschädigten heran, dass sich die Fahrzeuge berührten. Nachdem die beiden Wagen schließlich zum Stillstand gekommen waren, stieg der Fahrer des dunklen Fahrzeugs nach den bisherigen Ermittlungen aus, ging zum Auto des Geschädigten und stach mit einem Messer auf den 35-Jährigen ein.

Der Täter entfernte sich dann mit seinem Fahrzeug in Richtung Alexander-Bell-Straße. Die polizeilichen Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang noch nicht zur Festnahme des Mannes.

Der 35-jährige Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Er schwebt nach dem aktuellen Informationsstand nicht in Lebensgefahr.

Aufgrund der Gesamtumstände hat eine Mordkommission unter Leitung von KHKin Jana Langhammer gemeinsam mit Staatsanwalt Sebastian Weikinger die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen.

Neben der Tatortaufnahme wurden/werden Zeugen zu dem Geschehen vernommen. Mögliche weitere Zeugen können sich unter Rufnummer 0228-150 mit der Mordkommission in Verbindung setzen.