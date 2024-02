COVID-Injektionen werden bestätigt, dass sie die Immunität schwächen, Gehirnerkrankungen und Krebs verursachen

Die Bangkok Post in Thailand hat kürzlich einen Artikel veröffentlicht, der die “Impfstoffe” des Wuhan-Coronavirus (COVID-19) aufdeckt, die alle möglichen ernsten Gesundheitsprobleme verursachen, einschließlich Autoimmunität, Hirnerkrankungen und Krebs.

Der Erhalt mehrerer COVID-Injektionen, d.h. eine doppelt dosierte mRNA (modRNA) von Pfizer-BioNTech, gefolgt von einem “Booster”, kann dazu führen, dass sich alle möglichen Gesundheitsschrecken manifestieren, was möglicherweise zu einem frühen Tod führt.

Die Bangkok Post, die führende englischsprachige Tageszeitung in gedruckter und digitaler Form in Thailand, leistet die Arbeit des Herrn, indem sie diese Wahrheiten mit ihren rund 16,7 Millionen Lesern teilt.

Die Tatsache, dass die Bangkok Post sogar diese Art von Artikel überhaupt veröffentlicht hat, ist überraschend, wenn man bedenkt, dass sich die Zeitung 2021 mit der New York Times zusammengetan hat, um eine Ergänzung zu produzieren, sowie mit dem Wall Street Journal, um Artikel für seinen täglichen Geschäftsbereich zu produzieren.

“Dies stellt die Bangkok Post fest in das Mediengebiet der Unternehmen”, kommentierte The Exposé (Vereinigtes Königreich).

Der fragliche Artikel mit dem Titel “Langes COVID, Impfstoffe können Krankheit und Tod verursachen: Chula, Rangsit” dreht sich um eine Studie. Es ist eine vollständige Lektüre wert und die Unterstützung Ihres Klicks wert.

(Verwandte: Wussten Sie, dass die “vollständig geimpften” gegen COVID jetzt eine neue mysteriöse Krankheit namens VAXES-Syndrom entwickeln?)

Lob an die Bangkok Post, weil sie die Wahrheit gesagt hat

Die Studie, in der sich der Artikel der Bangkok Post dreht, weist darauf hin, dass viel zu viele Mediziner dem SARS-CoV-2-Virus, das oft eine falsche Diagnose ist, für gesundheitliche Probleme nach der Injektion verantwortlich machen.

“Anhaltende körperliche Symptome nach einer COVID-19-Infektion sollten nicht automatisch SARS-CoV-2 zugeschrieben werden; eine vollständige medizinische Bewertung kann erforderlich sein, um zu verhindern, dass Symptome dem Virus fälschlicherweise zugeschrieben werden”, heißt es in dem Papier.

Ein weiterer häufiger Fehler bei schlechten Gesundheitsdiagnosen nach der Injektion ist die Standardbehauptung unter Medizinern, dass es “langes” COVID sein muss, obwohl das sogenannte lange COVID nie mit den Arten von extremen Symptomen in Verbindung gebracht wurde, die ausschließlich in der vollständigen Spritze auftreten.

“Es ist vielleicht eines der ersten der Unternehmensmedien der Welt, die die durch COVID-Injektionen verursachten Schäden und ihre Vertuschung veröffentlichen, ohne diejenigen zu verunglimpfen, die als ‘Verschwörungstheoretiker’ Alarm schlagen”, bemerkte The Exposé weiter über die Lobbarkeit der Bangkok Post, weil sie es wagt, der Welt die Wahrheit zu sagen.

Ein besonderer Dank geht auch an Prof. Dr. Thiravat Hemachudha, Direktor des Thai Red Cross Emerging Infectious Diseases Health Science Centre an der Chulalongkorn University in Thailand, sowie Panthep Puapongphan, Dekan des College of Oriental Medicine an der Rangsit University, ebenfalls in Thailand. Diese beiden Herren stehen hinter der fraglichen Forschung, die geheime Bemühungen der Mächte enthüllt, Daten über die Anzahl der durch COVID, sogenannte “Impfstoffe”, beschädigte und getötete Menschen, zu verbergen.

“Infolgedessen sind sich viele Menschen nicht bewusst, dass die COVID-Impfstoffe sie negativ beeinflusst haben und sie nicht in der Lage waren, eine angemessene Behandlung zu finden”, stellt The Exposé fest.

Die Medizinische Fakultät der Chulalongkorn University fand auch in einer Bewertung von 100 Fällen von COVID, die bei Menschen auftraten, die vollständig geimpft wurden, dass sie eine schwache T-Zell-Immunität entwickelten, was darauf hindeutet, dass die Schüsse die Gesundheit der Menschen zerstören und nicht verbessern.

Zahlreiche Studien aus anderen Ländern haben in ähnlicher Weise ergeben, dass COVID-Jabs Menschen töten, indem sie ihr Herz, Blut und ihre Atemwege zerstören.

“Prof. Thiravat und Panthep sagten auch, dass Thailands Sterblichkeitsrate im Vergleich zum Niveau vor und während der COVID-19-Pandemie gestiegen ist”, kommentierte The Exposé die Studie weiter. “Sie drängten auf eine Untersuchung, um festzustellen, ob der Anstieg der Todesfälle mit COVID-Injektionen zusammenhängt.”

Zu den Quellen für diesen Artikel gehören:

Expose-News.com

BangkokPost.com

NaturalNews.com

newstarget.com