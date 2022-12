Ditterdorf: Transporter mit 100% Überladung gestoppt!

Am 27.12.2022, gegen 08:00 Uhr, stellten die Beamten der Autobahnpolizei Thüringen im Rahmen der Streifentätigkeit einen tschechischen Kleintransporter der Marke Mercedes Benz fest. Dieser fuhr auf der Bundesautobahn 9, in Fahrtrichtung München. Laut Fahrzeugpapieren darf das Fahrzeug eine zulässige Gesamtmasse von 3500kg aufweisen. Diese überschritt das Fahrzeug mit gewogenen 7000kg enorm. Das Fahrzeug war somit um 100% überladen. Es wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 495 EUR erhoben. Die Weiterfahrt wurde dem vietnamesischen Fahrzeugführer untersagt.