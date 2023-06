Eilmeldung: Klassiker-Treffen in Rüsselsheim findet am Main-Ufer statt!

Das vor 5 Tagen in Rüsselsheim durch die Grünen abgesagte Klassiker-Treffen findet in abgespeckter Form am Main Parkplatz statt. Wie vor wenigen Tagen bekannt wurde, hat das RP Darmstadt das Treffen abgesagt, weil der Standort sich im Landschaftsschutzgebiet befindet.

Es wurde versäumt, vonseiten der Stadt eine separate Genehmigung einzuholen, obwohl bei vorigen Veranstaltungen diese bereits vergessen wurde! Nun haben sich die Klassik-Fans und Fahrer dazu entschlossen, spontan eine Veranstaltung auf dem Parkplatz am Main zu veranstalten! Ob sich die Polizei und die Stadt gefallen lassen, wird man in den nächsten Stunden sehen! Der OB-Spitzenkandidat von WSR Steffen Jobst war persönlich vor Ort, um sich ein Bild von dem städtischen Debakel der Autostadt Rüsselsheim zu machen!