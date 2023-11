Elon Musk packt aus! “Ich glaube, George Soros hasst die Menschheit im Grunde!

“George Soros ist der größte Beitragszahler der Demokratischen Partei, an zweiter Stelle steht Sam Bankman-Fried”.

“Ich glaube, George Soros hasst die Menschheit im Grunde. Er tut Dinge, die das Gefüge der Gesellschaft untergraben, indem er Staatsanwälte wählen lässt, die ihre Arbeit nicht machen.

“Er tut auch Dinge in anderen Ländern”

🔊 … “George Soros is the top contributor to the Democratic Party, the second was Sam Bankman-Fried”

“I think George Soros fundamentally hates humanity. He is doing things that erode the fabric of society, getting DAs elected that won’t do their jobs.”

“He is doing things in… pic.twitter.com/mFk60X3gn8

— Wall Street Silver (@WallStreetSilv) October 31, 2023