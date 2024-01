Man kann es kaum glauben, in der südhessischen Stadt Rüsselsheim am Main, bezahlt man am 19.01.2024, sage und schreibe fast 4 DM (1,94 Euro) für zwei Roggenbrötchen beim Bäcker seines Vertrauens. Habeck und Co haben dieses Land in nur zwei Jahren mit ihrer schlechten Politik abgewirtschaftet! Darum brauchen Wir Neuwahlen!