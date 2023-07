Hitlergruß gezeigt und Passanten beschimpft – 41-Jähriger in Gewahrsam genommen!

Am Freitagabend (30.06.2023) zeigte ein 41-Jähriger Mann in der Erlanger Innenstadt den Hitlergruß und beschimpfte Passanten. Beamte der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt nahmen den Mann in Gewahrsam.

Gegen 18:30 Uhr meldeten Personen über den Notruf einen offenbar betrunkenen Mann, der im Bereich Altstadtmarktpassage Passanten anpöbeln und teils rassistisch beleidigen soll. Außerdem habe der Mann den Hitlergruß gezeigt.

Eine Streife der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt nahm den Mann vor Ort in Gewahrsam. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein.