Mann nach Bedrohung durch Spezialkräfte festgenommen!

In der Nacht von Dienstag (18.07) zu Mittwoch kam es gegen 23:45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Hülchrather Straße in Neuss zu einem polizeilichen Einsatz, bei dem ein 26-jähriger durch Spezialkräfte zunächst festgenommen wurde. Zuvor war der Mann mit zwei weiteren, sich in der Wohnung befindenden Personen, in Streit geraten und hatte diese nach ersten Erkenntnissen bedroht. Die Personen konnten sich innerhalb der Wohnung in Sicherheit bringen und dort bis zum Eintreffen der Polizei verweilen. Als die ersten Beamten eintrafen, stellten diese fest, dass der Mann offensichtlich die Wohnungstür verbarrikadiert hatte und den Polizisten keinen Zutritt gewährte. Daher wurden Spezialkräfte angefordert, welche gegen 02:30 Uhr den 26-jährigen unverletzt festnehmen konnten. Die beiden weiteren Personen waren ebenfalls unverletzt, sie wurden jedoch nach dem Einsatz psychologisch betreut.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Streites, auch ob es sich um eine psychische Erkrankung des Mannes handelt, dauern an.

Diese hat das Kriminalkommissariat 22 in Neuss übernommen.