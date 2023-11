Mit Messerangriff gedroht: 16-Jähriger mit Schusswaffengebrauch in Köln gestoppt!

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

In Köln-Blumberg haben Einsatzkräfte am Dienstagabend (31. Oktober) einen jungen Mann (16) mit einem Schuss aus der Dienstwaffe gestoppt, der laut Zeugen Passanten mit einem Messer bedroht haben soll. Die Hintergründe des Schusswaffengebrauchs sind Gegenstand aktueller Ermittlungen einer eingesetzten Ermittlungskommission. Der junge Mann wird derzeit in einem Krankenhaus intensivmedizinisch versorgt. Aus Neutralitätsgründen hat die Polizei Bonn die Ermittlungen übernommen.

Kurz vor 20 Uhr waren mehrere Anrufe bei der Leitstelle der Polizei Köln eingegangen, in den Passanten angegeben hatten, der Mann laufe mit einem Messer im Bereich der Döbrabergstraße hinter Personen her. Aufgrund von Hinweisen auf Alkohol und Drogen, entnahm ein Arzt auf Anordnung der Polizei Blutproben.

