Paukenschlag: Ungeimpfte besser gegen neue Covid19-Variante BA.2.86 geschützt als Geimpfte!

Hintergrund

Alle Viren, einschließlich des Virus, das COVID-19 (SARS-CoV-2) verursacht, ändern sich im Laufe der Zeit. Diese Viren mit Veränderungen werden als “Varianten” bezeichnet. Diese Veränderungen können beeinflussen, wie ansteckend ein Virus ist, wie gut es auf die Behandlung anspricht und wie stark es Menschen betrifft. Letzte Woche wurde eine neue Variante von SARS-CoV-2 namens BA.2.86 in Proben von Menschen in Dänemark und Israel nachgewiesen. In den Vereinigten Staaten wurden mindestens zwei Fälle identifiziert. Diese Variante ist bemerkenswert, weil sie mehrere genetische Unterschiede zu früheren Versionen von SARS-CoV-2 aufweist.

Aktuelle Risikobewertung

Präventionsmaßnahmen

Wenn sie von der FDA lizenziert/autorisiert und von der CDC empfohlen werden, sind aktualisierte Impfstoffe bereits Mitte September in Ihrer örtlichen Apotheke oder Arztpraxis erhältlich.

Was können Sie tun, um sich und andere zu schützen, wenn wir mehr erfahren?

Zu diesem Zeitpunkt wissen wir nicht, wie gut sich diese Variante ausbreitet, aber wir wissen, dass sie sich auf die gleiche Weise ausbreitet wie andere Varianten. Das bedeutet, dass Sie immer noch die folgenden Maßnahmen ergreifen können, um sich und andere vor Infektionen zu schützen:

Holen Sie sich Ihre COVID-19-Impfstoffe, wie empfohlen

Bleib zu Hause, wenn du krank bist

Lassen Sie sich bei Bedarf auf COVID-19 testen

Suchen Sie eine Behandlung, wenn Sie COVID-19 haben und ein hohes Risiko haben, sehr krank zu werden

Wenn Sie sich dafür entscheiden, eine Maske zu tragen, tragen Sie eine hochwertige, die gut über Nase und Mund passt

Belüftung verbessern

Wasch dir die Hände

Wissenschaftliches Verständnis von BA.2.86 ab 23. August 2023

Was folgt, ist eine wissenschaftliche Bewertung des Risikoprofils von BA.2.86 auf der Grundlage dessen, was CDC jetzt weiß.

Menschliche Fälle: Ab dem 23. August 2023 wurden weltweit 9 BA.2.86-Variantensequenzen gemeldet: Dänemark (3); Südafrika (2); Israel (1); Vereinigte Staaten (2) und Vereinigtes Königreich (1). Einer der Fälle in den Vereinigten Staaten ist bei einer Person, die durch die Traveler-based Genomic Surveillance der CDC entdeckt wurde. Die Identifizierung dieser Fälle in mehreren Regionen ist ein Beweis für eine internationale Übertragung. Insbesondere ist die Menge der genomischen Sequenzierung von SARS-CoV-2 weltweit im Vergleich zu den Vorjahren erheblich zurückgegangen, was bedeutet, dass mehr Varianten auftreten und sich über längere Zeiträume unentdeckt ausbreiten können. Es ist auch wichtig zu beachten, dass der aktuelle Anstieg der Krankenhausaufenthalte in den Vereinigten Staaten wahrscheinlich nicht durch die BA.2.86-Variante verursacht wird. Diese Bewertung kann sich ändern, sobald zusätzliche Daten verfügbar sind.

Schweregrad: Es ist zu früh, um zu wissen, ob diese Variante im Vergleich zu früheren Varianten eine schwerere Krankheit verursachen könnte. CDC überwacht die Krankenhausaufenthaltsraten genau, um mögliche frühe Signale zu identifizieren, dass die BA.2.86-Variante eine schwerere Krankheit verursacht. Zu diesem Zeitpunkt haben Orte, an denen diese Variante entdeckt wurde, keinen Anstieg der Übertragungsindikatoren (z. B. Fälle, Besuche in der Notaufnahme) oder Krankenhausaufenthalte erlebt, die im Verhältnis zu denen an benachbarten Orten stehen. Es ist jedoch früh in der Entstehung dieser Variante und zu früh, um die Auswirkungen auf der Grundlage dieser Indikatoren zu bewerten.

Übertragung: Da nur neun Sequenzen erkannt wurden, ist es zu früh, um zu wissen, wie übertragbar diese Variante ist. Die Erkennung über mehrere Kontinente hinweg deutet auf ein gewisses Maß an Übertragbarkeit hin. Dies ist bemerkenswert, da Wissenschaftler keine Übertragung der meisten anderen stark divergierten Linien festgestellt haben, die bei immungeschwächten Personen mit anhaltenden Infektionen auftreten können.

Abwasserdetektion: Eine US-Abwasserprobe, die im Rahmen der routinemäßigen Überwachung im National Wastewater Surveillance System (NWSS) gesammelt wurde, hat vorläufig das Vorhandensein der BA.2.86-Variante angegeben. Wissenschaftler untersuchen diese Probe und werden das Abwasser weiterhin genau auf weitere oder weiter verbreitete Beweise für BA.2.86 überwachen. NWSS ist eines von mehreren Überwachungssystemen, die CDC verwendet, um Varianten innerhalb der Vereinigten Staaten zu erkennen, und soll mit anderen COVID-19-Daten der öffentlichen Gesundheit verwendet werden, um die Ausbreitung von COVID-19 besser zu verstehen. Erfahren Sie mehr über die Abwasserüberwachung in den Vereinigten Staaten.

Virale Genomics: BA.2.86 ist eine neu bezeichnete Variante von SARS-CoV-2, die im Vergleich zu zuvor nachgewiesenen Omicron-Varianten eine Reihe zusätzlicher Mutationen aufwies. Insbesondere hat die genetische Sequenz von BA.2.86 Veränderungen, die über 30 Aminosäureunterschiede im Vergleich zu BA.2 darstellen, das Anfang 2022 die dominierende Omicron-Linie war. BA.2.86 hat auch >35 Aminosäureveränderungen im Vergleich zum kürzlich zirkulierenden XBB.1.5, das den größten Teil des Jahr 2023 dominant war. Diese Anzahl der genetischen Unterschiede ist ungefähr von der gleichen Größenordnung wie zwischen der anfänglichen Omicron-Variante (BA.1) und früheren Varianten wie Delta (B.1.617.2).

Immunauswirkungen: Die große Anzahl von Mutationen in dieser Variante wirft im Vergleich zu anderen jüngsten Varianten Bedenken hinsichtlich einer größeren Flucht aus der bestehenden Immunität vor Impfstoffen und früheren Infektionen auf. Zum Beispiel deutet eine Analyse von Mutationen darauf hin, dass der Unterschied so groß oder größer sein kann als der zwischen BA.2 und XBB.1.5, die fast ein Jahr auseinander zirkulierten. Virusproben sind jedoch noch nicht allgemein verfügbar für zuverlässigere Labortests von Antikörpern, und es ist zu früh, um die realen Auswirkungen auf die Immunität zu kennen. Fast die gesamte US-Bevölkerung hat Antikörper gegen SARS-CoV-2 durch Impfung, frühere Infektionen oder beides, und es ist wahrscheinlich, dass diese Antikörper weiterhin einen Teil des Schutzes vor schweren Erkrankungen dieser Variante bieten werden. Dies ist ein Bereich der laufenden wissenschaftlichen Forschung.

Therapeutik: Die Untersuchung des Mutationsprofils von BA.2.86 deutet darauf hin, dass derzeit verfügbare Behandlungen wie Paxlovid, Veklury und Lagevrio gegen diese Variante wirksam sein werden. Die Überwachung ist im Gange und die CDC wird dieses Dokument aktualisieren, sobald menschliche Daten über die Auswirkungen dieser Variante auf Therapeutika verfügbar werden.

Diagnostik (Tests): Basierend auf dem Mutationsprofil von BA.2.86 sind die erwarteten Auswirkungen auf molekulare und antigenbasierte Auswirkungen gering.