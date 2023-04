Pro-vaxx-Schauspieler Jamie Foxx, die neueste Berühmtheit, die möglicherweise von COVID-Injektionen betroffen ist

Der Hollywood-Schauspieler Jamie Foxx ist die neueste Berühmtheit, die nach der Einnahme der Impfstoffe gegen das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) möglicherweise verletzt wurde, erklärte Dr. Jane Ruby.

“Foxx ist nur die neueste [unter] den … Dutzende von Pro-Jab-Prominenten, die ihre Gesundheit schlagen, nachdem sie den Jab selbstgerecht beworben haben”, sagte sie während der Episode vom 17. April der Brighteon.TV-Sendung “Dr. Jane Ruby STAT!” Die Show war früher bekannt als “Live with Dr. Jane Ruby”.

Laut ihr ist die neueste Nachricht aus Hollywood, dass der vollständig geimpfte Schauspieler von “Ray” und “Django Unchained” Ruhm kürzlich einen Schlaganfall erlitten hat, der zu seinem Krankenhausaufenthalt führte. Seine Tochter Corinne Foxx sagte, der 55-jährige Schauspieler sei “bereits auf dem Weg zur Genesung”.

Der Brighteon.TV-Moderator bemerkte, dass viele Prominente, die ihren Status genutzt haben, um den COVID-19-Impfstoff voranzutreiben, wie Foxx, am Ende selbst unter den Folgen litten. Sie fügte hinzu, dass diese Prominenten wahrscheinlich durch die versprochene Geschenke in Art oder in Teilen in Shows und Filmen gefördert wurden und möglicherweise direkt von der Pharmaindustrie und der Regierung bezahlt wurden.

Ruby: Warum Impfratschläge von Prominenten annehmen?

Ruby forderte ihre Zuschauer heraus, indem sie fragte, warum Amerikaner medizinische Anweisungen und Ratschläge von Hollywood-Stars annehmen sollten. Die meisten dieser Prominenten, bemerkte sie, besuchten entweder nicht das College oder brachen die High School ab. Ihr Mangel an medizinischen Informationen über die Bildung macht sie zu ungeeigneten Befürwortern für Impfstoffe, fügte sie hinzu.

“Was wissen Prominente über Medizin und medizinische Forschung? Die absolute Hybris, die schiere Galle und Heuchelei dieser Menschen – von denen viele nie aufs College gegangen sind, geschweige denn die medizinische Fakultät und die es kaum durch die High School geschafft haben -, vor Millionen von Menschen im Fernsehen zu stehen [und] eine experimentelle, von der Regierung vorgeschriebene, nicht genehmigte, gefährliche Chemikalie voranzutreiben, ist völlig empör

Ruby zitierte dann mehrere Beispiele von Prominenten, die ihrer Meinung nach denken, dass sie klüger sind als die medizinische und wissenschaftliche Gemeinschaft. Katy Perry führte die Liste der Impfstoff-Strafboten an, wobei der Programmmoderator zitierte, wie die Popsängerin sogar in einem Spritzenkostüm tanzte. Dies kam jedoch zurück, um Perry zu beißen, als sie Verletzungen durch den Pfizer-Impfstoff erlitt.

Andere Pro-Impfstoff-Prominente, die Impfstoffverletzungen erlitten haben, sind der australische Schauspieler Hugh Jackman von “The Greatest Showman” und “Van Helsing”, der an Hautkrebs litt. Der kanadische Sänger Justin Bieber, bekannt für seine Songs “Baby” und “Sorry”, erlitt aufgrund des COVID-19-Impfstoffs eine Gesichtslähmung. (Beverbunden: Justin Biebers Gesicht gelähmt mit dem Ramsay-Hut-Syndrom, einer bekannten Nebenwirkung von Covid-Injektionen.)

“Wir wissen, dass die Mehrheit dieser Hollywood-Stars erschossen und gestärkt wird, weil das Wort war, dass Schauspieler für COVID-19 injiziert werden mussten, bevor sie an einem Hollywood-Set arbeiteten oder sogar einen Fuß setzten. Also haben diese Prominenten den Jab vorangetrieben”, sagte Ruby.

“Also, wie viele Millionen wurden sie bezahlt? Dies ist die eigentliche Frage, die Ihnen helfen soll, in den Zugwagen zum Holocaust zu gelangen, der als Biowaffenschüsse bezeichnet wird. Sie waren mitschuldig. Sie nahmen Geld. Es gibt einen anderen Anreiz”.

Ruby drückte Pessimismus gegenüber der Idee aus, dass diese Prominenten zugeben, dass sie falsch lagen. Stattdessen erwähnte sie, dass dieselben Persönlichkeiten sagen würden, dass sie Glück hatten, sich impfen zu lassen.

Einige Prominente erkennen, dass sie einfach Bauern in der COVID-19-Massenentvölkerungsoperation waren. “Aber der Witz endete bei vielen von ihnen”, bemerkte sie.

Folgen Sie VaccineInjuryNews.com für weitere Nachrichten über Menschen, die durch den COVID-19-Impfstoff verletzt wurden.

Sehen Sie sich die Episode vom 17. April von “Dr. Jane Ruby STAT!” unten. “Dr. Jane Ruby STAT!” wird jeden Wochentag um 20:30 bis 21:00 Uhr auf Brighteon.TV ausgestrahlt.

