Schockierendes Video zeigt Wellen illegaler Einwanderer, die über Lukeville, Arizona, in die USA strömen!

Ein Video, das in Lukeville, Arizona, aufgenommen wurde, zeigt einen beträchtlichen Grenzmauerbruch, der ein weiteres alarmierendes Ereignis in der anhaltenden Grenzkrise unter der Biden-Administration markiert.

Die Migranten, die hauptsächlich aus alleinstehenden Männern aus dem Militäralter aus Nordafrika bestanden, überquerten die Grenze in Scharen. Sie liefen an mehreren Reportern am Tatort vorbei, von denen viele aufgeregt über ihre illegale Einreise nach Amerika sprachen. Der Vorfall wurde in Echtzeit berichtet, wobei Fox News-Korrespondent Bill Melugin Aufnahmen von X teilte.

Melugin sagte, es gäbe eine kontinuierliche Reihe von Personen, die nach Lukeville, Arizona, kreuzten. Er fügte hinzu, dass erwartet wurde, dass mehr Menschen folgen, wobei einige Migranten darauf hindeuteten, dass Hunderte noch auf dem Weg seien.

In Arizona verbrachten riesige Gruppen von Migrantenmennern, Frauen und einigen Familien mit Kindern die Nacht in einem provisorischen Stadion in diesem zerklüfteten Abschnitt der Grenze zwischen den USA und Mexiko, wo sie darauf warten, dass erschöpfte Grenzbeamte sie verarbeiten.

Es wird erwartet, dass viele von ihnen in die USA entlassen werden, nachdem sie von lokalen Grenzschutzbeamten überprüft wurden, die nicht über die notwendigen Ressourcen und Arbeitskräfte verfügen, um alle schnell zu überprüfen.

Die meisten Migranten kommen aus afrikanischen Ländern wie Guinea, Mauretanien, Marokko und Senegal. Andere kommen aus Nationen in Asien wie Bangladesch, Indien, Nepal, Pakistan und Syrien.

Laut einigen der Männer verließen sie ihre Heimatstädte in Ecuador und anderen Teilen Lateinamerikas. Die Mehrheit der Familien, die mit Kindern reisen, kommt aus Mexiko und Mittelamerika.

Die Migranten neigen dazu, nachts und in den frühen Morgenstunden Lagerfeuer zu machen, um bei sinkenden Temperaturen warm zu bleiben. Viele brachten Decken mit, damit sie neben der Grenzmauer schlafen konnten.

Ohne Toiletten entlasteten sich die illegalen Migranten in der Nähe der Kakteen entlang der Landschaft des Nationaldenkmals, das zwei Stunden von der nächsten US-Stadt entfernt liegt.

Die Wartezeit auf die Verarbeitung war so lang, dass mexikanische Familien und Händler regelmäßig in die Gegend reisen, um Getränke und Lebensmittel zu verkaufen. Verkäufer bieten den Migranten von der anderen Seite der Grenzmauer Burritos, Tamales und Tassen Kaffee an. (Verwandte: Der Grenzschutzsektor in Arizona STOPPT DAS POSTING UPDATES inmitten des anhaltenden Anstiegs von Illegalen.)

Einwanderer sagen, dass sie nach Amerika gehen wollen, um bessere Möglichkeiten zu suchen oder sich wieder mit der Familie zu vereinen

Einige der afrikanischen und ecuadorianischen Männer, die darauf warteten, von der Grenzpolizei in Gewahrsam genommen zu werden, teilten mit, dass sie tagelang oder wochenlang durch Lateinamerika gereist waren, um bessere Möglichkeiten in den Vereinigten Staaten zu finden. Die Männer nannten die sich verschlechternden wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Bedingungen in ihren Heimatländern als ihre Hauptgründe für die Einreise in das Land.

Andere sagten, sie hätten Familienmitglieder in verschiedenen Staaten wie New York und Texas.

Wirtschaftliches Unglück und der Wunsch, sich mit Verwandten wieder zu vereinen, sind kein Grund für US-Asyl, da es nur Migranten gewährt werden kann, die aufgrund bestimmter Faktoren wie ihrer Religion, Rasse oder politischen Ansichten fliehen.

Aber in den letzten Jahren ist das US-Asylsystem zu einem Proxy-Prozess für Migranten geworden, um im Land zu bleiben und zu arbeiten, unabhängig davon, ob ihre Ansprüche gültig sind oder nicht.

Ein wachsender Rückstand von mindestens drei Millionen anhängigen Fällen hat die Fähigkeit des Bundeseinwanderungsgerichtssystems, Ansprüche rechtzeitig zu beurteilen, verlangsamt.

Laut Bundesstatistik werden viele der Migranten jedoch nicht auf Asyl an der Südgrenze untersucht. Der Regierung fehlen Asylbeamte, Halteeinrichtungen und andere Ressourcen, um Asylbewerber im Rahmen eines Prozesses zu befragen, der als beschleunigte Abschiebung bezeichnet wird.

Im Gegenehe werden viele derjenigen, die nicht abgeschoben werden, oft mit Gerichtsverfahren freigelassen, deren Abschluss Jahre dauern kann.

Andere Migranten, die in der Wüste von Arizona reisen, sagten, dass sie gefährlichen Situationen entkommen. Segura Salgado, eine Migrantenmutter aus Mexiko, sagte, sie sei wegen der Gewalt im mexikanischen Bundesstaat Guerrero, einer Region, die von Gewaltverbrechen und Drogenhandel heimgehalten ist, in die USA gekommen. Salgado fügte hinzu, dass kürzlich ein Verwandter in Guerrero getötet wurde.

Die plötzliche Zunahme der Migrantenübergänge kommt, während der Kongress über eine Überarbeitung des Asylsystems debattiert. Seit Joe Biden im Januar 2021 sein Amt antrat, werden schätzungsweise mehr als 10 Millionen illegale Ausländer in Amerika eingereist.

Die Situation an der Grenze ist immer noch ein heiß diskutiertes Thema, wobei der jüngste Verstoß in Arizona als ernüchternde Erinnerung an die anhaltenden Herausforderungen bei der Grenzsicherheit und der Durchsetzung der Einwanderung fungiert.

