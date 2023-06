Wettenberg: Kleinkind verstirbt im Auto an Überhitzung!

Gemeinsame Pressemeldung vom 27.06.2023

Wettenberg: Kleinkind verstirbt im Auto – Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln

Auf einem Parkplatz in einem Industriegebiet in Wettenberg wurde am vergangenen Mittwochnachmittag (21.06.2023) ein 18 Monate altes Kleinkind leblos in einem dort abgestellten Pkw aufgefunden. Offenbar hatte der Vater den Jungen am Morgen versehentlich in seinem Fahrzeug zurückgelassen. Die im Auftrag der Staatsanwaltschaft Gießen durchgeführte Obduktion ergab als Todesursache eine akute Überhitzung. Gegen den aus dem Landkreis Gießen stammenden 37-jährigen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet. Wir bitten um Verständnis, dass aus Pietätsgründen und zum Schutze der Familie des verstorbenen Kindes derzeit keine weiteren Angaben zum Sachverhalt oder den persönlichen Verhältnissen der Beteiligten gemacht werden können.

Für etwaige Rückfragen im späteren Verlauf des Verfahrens steht Ihnen die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Gießen gerne unter der Telefonnummer 0641-934-3230 zur Verfügung.