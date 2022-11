+++ Eilmeldung +++ Pfizer und Moderna untersuchen jetzt erst ihre eigenen Covid-Impfstoffe auf Herzrisiken!

Nach der Veröffentlichung zahlreicher medizinischer Studien, die Wuhan-Coronavirus-„Impfstoffe (Covid-19) mit Myokarditis und anderen Herzproblemen in Verbindung bringen, haben die Pharmaunternehmen Pfizer und Moderna Pläne angekündigt, ihre eigenen internen Tests durchzuführen, um die langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen ihrer jeweiligen Covid-Impfstoffe zu bewerten.

Da mindestens eines dieser beiden Unternehmen, Pfizer, bereits zugab, dass es die kurzfristigen Studien, die es angeblich durchgeführt hat – aber nie wirklich getan hat – für staatliche Regulierungsbehörden gemacht hat, erwarten wir von diesen neuen Selbstuntersuchungen sehr wenig von der langfristigen Sicherheit von mRNA-Injektionen.

Trotzdem wollen Pfizer und Moderna, dass die Welt denkt, dass sie die Impfstoffsicherheit ernst nehmen, also fahren sie mit einer Art Testprotokoll voran, das die Impfungen höchstwahrscheinlich als „sicher und wirksam“ erklären wird. (Verwandt: Schauen Sie sich diese natürlichen Substanzen an, die helfen, die durch Covid-Injektionen verursachten Schäden zu bekämpfen.)

Wir wissen aus unabhängigen Tests, dass Menschen, die mit Pfizer oder Moderna gestorfen werden, am Ende ein erhöhtes Risiko für Herzprobleme haben, insbesondere wenn sie jüngere oder Männer mittleren Alters sind. Dies ist jetzt weithin anerkannt, obwohl es erst vor einem Jahr offensichtlich abgelehnt wurde.

Wir wissen auch, dass je mehr Injektionen und „Booster“ eine Person nimmt, desto größer ist ihr Risiko, an Myokarditis oder einem anderen Herzproblem zu leiden. Denken Sie daran, dass es trotz gegenteiliger Behauptungen der Branche keinen „milden“ Fall von Myokarditis gibt.

Die mRNA-Technologie wurde noch nie sicherheitsgeprüft

Uns wird gesagt, dass der Grund, warum keiner der Impfungen dieser beiden Unternehmen getestet wurde, darin besteht, dass die mRNA-Technologie diese nicht wirklich erfordert. Dies war Pfizers Entschuldigung dafür, die normalen Tests und Studien zu überspringen, die sonst für traditionelle Impfstoffinjektionen erforderlich wären.

Uns wurde auch gesagt, dass es die mRNA-Technologie schon seit einiger Zeit gibt, aber einfach nie in Betrieb genommen wurde. Auch dies ist eine Lüge, ebenso wie Behauptungen, dass mRNA aufgrund der Funktionsweise der Technologie von Natur aus sicher ist.

In Bezug auf das chinesische Virus wurde an der Ermittlungsfront nur sehr wenig getan, um die Rolle zu identifizieren, die die natürliche Immunität bei der Genesung spielt. Die Impfstoffindustrie möchte, dass wir glauben, dass Covid-„Fälle“ nach der Operation Warp Speed dramatisch abgenommen haben – was aufgrund der „Impfstoffe“ bedeutet -, aber die Wahrheit ist, dass die Menschen zu diesem Zeitpunkt bereits nach mehr als einem Jahr Exposition eine natürliche Immunität entwickelten.

„Studien, die bei der Bestimmung der Wirksamkeit des Impfstoffs die natürliche Immunität und asymptomatische Reaktionen berücksichtigen, sind sehr begrenzt“, erklärt Zero Hedge. „Es gibt keine Möglichkeit zu wissen, ob eine Person Covid überlebt oder eine Infektion vermieden hat, weil sie geimpft wurde oder weil sie bereits das Virus hatte, kleinere oder keine Symptome hatte und eine natürliche Immunität entwickelte.“

„Regierungsbezahlte Virologen und Wissenschaftler scheinen sich nicht darum zu kümmern, die Unterscheidung zu testen. Was wir aus verschiedenen Studien wissen, ist, dass die natürliche Immunität der mRNA-Impfung in jeder Hinsicht weit überlegen ist.“

Jetzt, da Covid-Imperungen seit fast zwei Jahren im Umlauf sind, beginnen wir, einige Informationen über die mittelfristigen Auswirkungen der Schüsse zu sammeln. Wir wissen, dass die „vollständig geimpften“ jetzt zum Beispiel impfstoffinduzierte AIDS (VAIDS) haben. Viele von ihnen haben auch Herzprobleme.

Denken Sie jedoch daran, dass wir erst im Begriff sind, in das dritte Jahr dieses medizinischen Massenexperiments einzutreten. Werden die voll gestobten es bis 2023 schaffen? Wie wäre es mit 2024? Wie wäre es mit 2030? Was wird aus ihrem Körper, je länger diese chemischen Gifte ihr Immunsystem beeinflussen?

„Von allen Wahrscheinlichkeit nach versuchen Pfizer und Moderna, mit ihren eigenen Studien aufkeimenden Nebenwirkungen zuvorzukommen, um schlechte Presse in Zukunft zu drehen oder zu mildern“, sagt die Hecke. „Die Chancen, dass diese Studien ehrliche, datengesteuerte Bewertungen liefern, sind gering.“

Möchten Sie mehr über die Junk-Wissenschaft rund um die Fauci-Grippeimpfungen erfahren? Besuchen Sie ChemicalViolence.com.

