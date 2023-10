Streit in Asylbewerberunterkunft eskaliert mit Messer!

Zwischen zwei Asylbewerbern im Alter von 26 und 36 Jahren ist es in der Asylbewerberunterkunft in Engen zu einem Streitgespräch gekommen. Im weiteren Verlauf verlagerte sich der Streit ins Freie, dort kam es zu einer körperlichen Auseinanderset-zung. Schließlich zog der 26-Jährige ein Messer und fügte dem Älteren eine Stichverletzung zu. Der Geschädigte flüchtete in einen Zug und bemerkte erst hier seine Verletzung. Mehrere Bahnhaltepunkte später verständigte der 36-Jährige Passanten, die einen Notruf absetzten. Auch der 26-Jährige hatte sich beim Streit Verletzungen zugezogen, weshalb beide Beteiligten zur ärztlichen Behandlung in ein Klinikum gebracht werden mussten. Die Ermittlungen zu den Hintergründen haben Beamte des Polizeireviers Singen übernommen.